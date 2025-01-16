Hendek\'te Servis Aracı Yangını

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Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda işçileri taşıyan servis aracı alev alev yandı. Herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı yangında midibüs hurdaya döndü.

Hendek ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin sardığı araçtan inen işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı yangında araç hurdaya döndü. Öte yandan, servis midibüsünün alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA