Hendek'te Tuz Ruhu Sızıntısı: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hendek'te Tuz Ruhu Sızıntısı: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hendek\'te Tuz Ruhu Sızıntısı: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hendek'te tuz ruhu taşıyan kamyondan sızan gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nin Hendek ilçesinde tuz ruhu taşıyan kamyondaki varillerden sızan kimyasal maddeden gaz soluyarak etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kamyon, güvenli bir bölgede durdurularak gerekli önemler içerisinde sızan kimyasal maddenin temizliği yapıldı.

Kocaeli'den Zonguldak istikametine tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyonun kasasında bulunan varillerden henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü, aracı emniyet amacıyla D-100 kara yolu üzerindeki Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yan yola çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sızıntı sırasında oluşan gazdan etkilenen B.G. ve S.A. isimli 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin tedbir amaçlı ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, köpük ve suyla yıkama çalışması yaparak çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

"İlk anda vardık, ekipleri biz çağırdık"

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, "Telefon vasıtasıyla iletişime geçtik. Tankerin E-5'ten beri sızdırdığını, emniyet amaçlı sanayinin yan yoluna girdiği bilgisini aldık. Biz hemen buraya geldik, zaten sanayimizin kapıları kapalı. Burada kendisini durdurup itfaiye ekipleri, AFAD, ambulans, jandarma tüm birimleri çağırdık. İlk anında biz vardık. İlk anlarda oluşan gazdan dolayı iki vatandaşımızda solunum yoluyla ilgili bir sıkıntı var. Bilgi alıyoruz onlardan da, müşahede altındalar. Gerekli temizliği yaptılar, kontrol amaçlı yine bu yolu kapalı tutacaklar" dedi.

Demirel ayrıca, temizlik sırasında kullanılan yıkama suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na karışma ihtimaline karşı da gerekli çevresel önlemlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hendek'te Tuz Ruhu Sızıntısı: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi 15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım
Bursa’da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı Bursa'da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı

00:25
Süleymancılar’a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
00:12
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada
22:51
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 01:20:27. #7.12#
SON DAKİKA: Hendek'te Tuz Ruhu Sızıntısı: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement