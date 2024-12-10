Herkes Survivor\'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı

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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, All Star'da bir anda yarışması bırakmasıyla çok konuşulmuştu. Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddiaları uzun süre gündem olmuştu.

Survivor All Star sonrası ilişkisini kurtarmak için çaba gösteren Sahra'nın Survivor 2025'e gidip gitmeyeceği de merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde umre pozlarını paylaşan Sahra Işık, anne olacağını duyurdu. Survivor yarışmasıyla tanınan Işık'ın haberi eşi İdris Aybirdi'yle paylaştığı anlara beğeni yağdı.

Yapılan paylaşıma Sahra 'Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor' notunu düştü.