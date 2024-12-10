Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı - Son Dakika
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Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı

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Son olarak umre pozlarıyla gündemde olan Sahra Işık verdiği haberler şaşırttı. Survivor'a gidip gitmeyeceği merak edilen Işık, hamile olduğunu duyurdu.

10.12.2024 07:53
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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, All Star'da bir anda yarışması bırakmasıyla çok konuşulmuştu. Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddiaları uzun süre gündem olmuştu.

Survivor All Star sonrası ilişkisini kurtarmak için çaba gösteren Sahra'nın Survivor 2025'e gidip gitmeyeceği de merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde umre pozlarını paylaşan Sahra Işık, anne olacağını duyurdu. Survivor yarışmasıyla tanınan Işık'ın haberi eşi İdris Aybirdi'yle paylaştığı anlara beğeni yağdı.

Yapılan paylaşıma Sahra 'Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor' notunu düştü.

Herkes Survivor\'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı

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Son Dakika 3.Sayfa Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ramazan Sözata:
    gerçekten çok şaşırdık..Tam son dakikalık havadis.. Bu gerçekten önemliydi teşekkürler...Acun ile ilgili var mı bir duyum Havadis...?? 18 0 Yanıtla
  • ismail:
    bu haberi beklediğimden dolayı sabaha kadar gözüme uyku girmedi artık rahat uyuyabilirim 12 1 Yanıtla
  • Yılmaz:
    zaten bu haberi bekliyorduk tsk ler. 3 1 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Kabe'nin önünde bu pozu vermek nedir ya, 2 1 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    haber yok belli oldu 1 0 Yanıtla
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