Hindistan'da fırtına sonucu reklam panosu devrildi, 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da fırtına sonucu reklam panosu devrildi, 14 kişi hayatını kaybetti

Hindistan\'da fırtına sonucu reklam panosu devrildi, 14 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mumbai kentinde fırtına sırasında 30 metre yüksekliğindeki reklam panosunun devrilmesi sonucu can kaybı 14'e yükseldi. Olayda onlarca kişi mahsur kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

14.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:14
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Hindistan'ın Mumbai kentinde fırtına sırasında 30 metre yüksekliğindeki reklam panosunun devrilmesi sonucu can kaybı 14'e yükseldi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kentinde dün fırtına etkili oldu. Ghatkopar bölgesinde fırtına sırasında 30 metre yüksekliğindeki bir reklam panosunun yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna devrilmesi faciaya yol açtı. Araçların reklam panosunun altında sıkışması sonucu onlarca kişi mahsur kaldı. Mumbai belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, hastaneye kaldırılan 75 kişiden 31'inin taburcu edildiği belirtildi. Yaklaşık 25 kişinin ve bazı araçların hala enkaz altında olduğu tahmin edilirken, olay yerindeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, reklam panosunun sahibi şirketin, panoyu koymak için gerekli izinleri almadığı bildirildi. Maharaştra Eyalet Başbakanı Eknath Shinde konuyla ilgili açıklamasında, "Bu tür kazaların tekrar yaşanmaması adına Mumbai'deki tüm panoların yapısal denetiminin yapılması ve tehlikeli olanların derhal kaldırılması yönünde talimatlar verildi" dedi.

Reklam panosunun sahibi şirket hakkında polis soruşturma başlattı. - MUMBAİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da fırtına sonucu reklam panosu devrildi, 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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