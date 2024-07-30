Hindistan'da tren kazası: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da tren kazası: 2 ölü, 20 yaralı

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu treninin 18 vagonunun raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Kazanın nedeni, karşı yönden gelen bir yük treninin raydan çıkarak yolcu trenine çarpması olarak belirtildi. Kazanın ardından 5 tren seferi iptal edilirken ve güzergahtaki 4 tren kısa süreli olarak durduruldu. Yolcuların çoğu otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüldü ve seyahatlerine farklı bir trenle devam edecekler. Kazada 16 yolcu vagonu, 1 güç vagonu ve 1 yiyecek vagonu raydan çıktı.

30.07.2024 10:09
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Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu treninin 18 vagonunun raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da tren kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletine bağlı West Singhbhum bölgesinde bir yolcu treninin 18 vagonu raydan çıktı. Yerel saatle 03.39 sıralarında meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Yapılan ön incelemelerde kazanın karşı yönden gelen bir yük treninin raydan çıkarak West Bengal eyaletine bağlı Howrah şehrinden Mumbai şehrindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminali'ne doğru giden yolcu trenine çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından 5 tren seferi iptal edilirken ve güzergahtaki 4 tren kısa süreli olarak durduruldu.

Demir yolu yetkilileri, yolcuların büyük bir kısmının otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüldüğünü ve farklı bir trenle seyahatlerine devam edeceklerini bildirdi. Raydan çıkan 18 vagonun 16'sının yolcu vagonu olduğunu söyleyen yetkililer, birinin güç vagonu diğerinin ise yiyeceklerin tutulduğu vagon olduğunu ifade etti.

Kaza anında trende bulunan Güney Doğu Demiryolları tren müdürü Mohammed Rehan yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 03: 39 sıralarında tren aniden sarsıldı. Makinistle konuştuktan sonra trenin raydan çıktığını anladık. Çok sayıda kişi yaralandı" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da tren kazası: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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