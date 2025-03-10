Hırsızlık zanlısı Gaziantep\'te yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP