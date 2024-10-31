Hırsızlık Zanlısı Kayseri'de Yakalandı

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Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasında yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.