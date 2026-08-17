Hırvatistan'da Orman Yangınları İçin 4 Gözaltı - Son Dakika
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Hırvatistan'da Orman Yangınları İçin 4 Gözaltı

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Hırvat polisi, orman yangınlarıyla ilgili 3 Hırvat ve 1 Polonya vatandaşını gözaltına aldı.

Hırvatistan'da polis, üç Hırvatistan vatandaşı ile bir Polonya vatandaşını 10 ayrı noktada orman yangını çıkardıkları suçlamasıyla gözaltına aldı.

Son haftalarda orman yangınlarıyla mücadele eden Hırvatistan'da polis, 46, 45 ve 42 yaşlarındaki üç Hırvatistan vatandaşı erkek ve 33 yaşındaki Polonya vatandaşı bir kadını, Hırvatistan'ın sahil kesimindeki 10 farklı noktada yangın çıkarma şüphesiyle gözaltına aldı. Polisin bugün yayınladığı açıklamaya göre dört şüpheli, vatandaşların yol kenarında ateş yakıldığı ihbarı üzerine 15 Ağustos akşamı Hırvatistan plakalı bir araçta yakalandı.

Hırvatistan medyası, yakalanan Hırvatistan vatandaşlarının Sırp asıllı olduklarını ve terör şüphesi nedeniyle Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu'nun (USKOK) da soruşturmaya dahil olduğunu yazdı. Yakalanmalarının ardından polis, şüphelilerin kullandığı ev, diğer mekanlar ve otomobillerde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 44 adet mermi buldu. Şüphelilerden birinin üzerinde ise 1 tabanca ve birden fazla cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. 4 şüphelinin bir plan doğrultusunda insanların canlarını ve mallarına saldırı amacıyla Zadar ve çevresinde 10 noktada çakmak ve yanıcı maddeler aracılığıyla kasıtlı olarak yangın çıkardıklarından şüphelenildiği ifade edildi. Maddi hasara neden olan yangınlar hava unsurlarının desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangınların ortaya çıkardığı maddi zarara ilişkin incelemeler devam ediyor.

Omis yakınlarındaki yangının da kasten çıkarıldığı öne sürülmüştü

Hırvatistan'da 13 Ağustos'ta Omis şehri yakınlarında çıkan dev orman yangınının da kasten çıkarıldığı öne sürülmüştü. Bosna Hersek vatandaşı bir kadının yanarak hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği yangında bir gece içerisinde bin hektarlık alanın yanı sıra alevlerin şehir merkezine kadar uzanması nedeniyle 106 araç, 28 ev ve 45 deniz aracı yanmıştı. Bölge sakinleri, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia ederek, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim etmişti. Basına konuşan bir yerel işletme sahibi, yangının turistlerin ya da bölge sakinlerinin bulunmadığı bir noktada yolun karşı tarafında başladığını ve yangının kasıtlı olarak çıkarıldığından emin olduklarını söylemişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hırvatistan'da Orman Yangınları İçin 4 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da Orman Yangınları İçin 4 Gözaltı - Son Dakika
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