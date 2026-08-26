Hırvatistan'da Rahip Çocuk İstismarı Tazminatıyla Mahkum edildi - Son Dakika
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Hırvatistan'da Rahip Çocuk İstismarı Tazminatıyla Mahkum edildi

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Hırvatistan'da bir rahip, çocuk istismarı nedeniyle 20 bin euro tazminata mahkum edildi. İlk kez.

Hırvatistan'da ilk kez bir rahip ve bağlı olduğu kilise yönetimi, çocuk istismarı nedeniyle tazminata mahkum edildi. Mahkeme, mağdura 20 bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Hırvatistan'da çocukken bir rahibin istismarına uğrayan bir vatandaş tarafından açılan davada Zagreb Bölge Mahkemesi, bir yıl önce alt mahkeme tarafından verilen kararı onayarak tazminat kararını kesinleştirdi. Böylece Hırvatistan'da ilk kez bir din görevlisi ve Hırvatistan Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kurum aleyhindeki pedofili davasında tazminat kararı verilmiş oldu.

Mağdura 20 bin euro tazminat ödenmesine hükmedildi

1997 yılı ekim ayında yaşanan olay sırasında Split kentindeki Aziz Frane Kilisesi'nin başrahibi olan Gracijan Gasperov'un cinsel istismarına maruz kalan ve bugün 44 yaşında olan mağdura, 20 bin euro tazminat ödenmesine hükmedildi. Hırvatistan basınındaki haberlere göre geçtiğimiz yıl Split kentindeki alt mahkemenin mağdur lehine aldığı karar, Zagreb Bölge Mahkemesi'nde üç hakimden oluşan heyet tarafından onaylanarak kesinleşti. Olay nedeniyle karara bağlanan 20 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masraflarının ise kilisenin rahibi ile kilisenin bağlı olduğu bölgesel kilise idaresi tarafından ödenmesine karar verildi.

"Bu kurum, sekiz yıl boyunca beni tükenişe sürükledi"

Mağdur, basına yaptığı açıklamada, "Bu, Hırvatistan'da bu türde verilen ilk karar olduğu için hakimlerin gösterdiği cesaret nedeniyle gurur duyuyorum. Kiliseye olan tüm inancımı kaybettim. Yaralarım iki kat daha arttı çünkü bu kurum, sekiz yıl boyunca beni tükenişe ve hatta intihara sürükledi. Şimdi mahkemenin önünde, bu sözlerimin arkasındayım" dedi.

15 yaşında istismara maruz kalan ve yıllarca psikolojik tedavi gören vatandaşın yaşadığı olay, ancak 2011 yılında yaşadıklarını başka bir rahibe anlatmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Gasperov hakkında ceza davası açılmadı

Gasperov, 2017 ve 2018 yıllarında kilise bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından dönemin Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in aldığı kararla görevden uzaklaştırıldı, Fransisken tarikatından çıkarıldı ve kilisede görev yapması yasaklandı. Ancak, olay zamanaşımına uğradığı için hakkında ceza davası açılmadı.

Kaynak: İHA

Hırvatistan, 3. Sayfa, Mahkum, Mahkum, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırvatistan'da Rahip Çocuk İstismarı Tazminatıyla Mahkum edildi - Son Dakika

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