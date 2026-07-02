Hisarcık\'ta Asayiş Toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ile İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık katıldı. İlçenin genel güvenlik ve asayiş durumu toplantıda değerlendirilirken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınacak tedbirler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA