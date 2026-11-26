Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangında 3 kişi ölümden döndü. Araçta bulunan sürücü, eşi ve bir yolcu kendilerini son anda dışarı atarken, dumandan etkilenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hisarcık-Karbasan köyü yolu Şeyhçakır köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Sefa E. yönetimindeki seyir halindeki araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine araçta bulunan sürücü Sefa E., eşi Neslihan E. ve Elif Ö. kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen sürücü Sefa E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.