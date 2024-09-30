Hopa\'da Kamyonet Dereye Düştü

Artvin'in Hopa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza ilçeye bağlı Yoldere köyünde 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayri Kibar yönetimindeki kamyonet Hopa -Artvin karayolu Yoldere mevkiine geldiği sırada sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda Sundura deresine düştü. Kaza yapan aracı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler sürücü Hayri Kibar'ı araç içinde çıkartmayı başardı.
Yaralı Hayri Kibar, 112 sağlık ekipleri eşliğinde Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ARTVİN
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