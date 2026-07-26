Hopa’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Hopa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Ceyhun Akyürek idaresindeki 08 AAL 987 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden XX-206-VX yabancı plakalı tıra henüz bilinmeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön bölümü hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ceyhun Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akyürek'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.