Horasan'da 17 Yaşındaki Çoban Aranıyor - Son Dakika
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Horasan'da 17 Yaşındaki Çoban Aranıyor

Horasan\'da 17 Yaşındaki Çoban Aranıyor
11.06.2026 17:58
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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç için arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde girdiği nehirde kaybolduğu iddia edilen 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları ikinci gününde de devam etti.

İddiaya göre, hayvanlarını otlatan Okan Koç (17), sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girmek istedi. O sırada yanında bulunan arkadaşının iddiasına göre nehre giren Okan Koç kısa süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de yoğun şekilde devam edilirken, bölgede Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma personeli görev yapıyor.

Aras Nehri ve çevresinde geniş çaplı sürdürülen çalışmalarda ekipler genç çobana ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede toplanan vatandaşlar ve yakınları ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, arama çalışmalarının geniş çaplı olarak devam edeceği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Okan Koç, Erzurum, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Horasan'da 17 Yaşındaki Çoban Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ercan Pektaş Ercan Pektaş:
    nehre girip kaybolmuş tabii bu kadar sıcakta kim dayanır ama yine de çok sakıncalı bir durum 0 0 Yanıtla
  • Fadime Sevgi Kerim Fadime Sevgi Kerim:
    vay be ne kadar üzücü bu yaş çocuk daha başındaydı keşke birisi yanında olsaydı 0 0 Yanıtla
  • Gülsüm Hazarbey Gülsüm Hazarbey:
    17 yaşında çoban kayboluyor ekonomi bozuk işsizlik artıyo tabi böyle şeyler oluyo 0 0 Yanıtla
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