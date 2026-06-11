Horasan\'da 17 Yaşındaki Çoban Aranıyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde girdiği nehirde kaybolduğu iddia edilen 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları ikinci gününde de devam etti.

İddiaya göre, hayvanlarını otlatan Okan Koç (17), sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girmek istedi. O sırada yanında bulunan arkadaşının iddiasına göre nehre giren Okan Koç kısa süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de yoğun şekilde devam edilirken, bölgede Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma personeli görev yapıyor.

Aras Nehri ve çevresinde geniş çaplı sürdürülen çalışmalarda ekipler genç çobana ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede toplanan vatandaşlar ve yakınları ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, arama çalışmalarının geniş çaplı olarak devam edeceği öğrenildi. - ERZURUM