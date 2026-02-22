Horoz Dövüşüne 76 Kişiye Cezalar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştürerek kumar oynayan 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza uygulandı.

Dörtyol ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzuculu Mahallesi'nde Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği binasına operasyon düzenlendi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda; dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadıkları tespit edilen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza kesildi.

Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı K.U. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan göz altına alınırken, 4 kişi hakkında da "hayvana eziyet" suçundan adli işlem başlattı. - HATAY