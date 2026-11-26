İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Cizan petrol rafinerisine düzenlediği saldırının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Türki El-Maliki, Yemen'in Hudeyde kentinde Husilere ait askeri unsurlara yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. El-Maliki, Cizan'a yönelik saldırıda kullanılan füze fırlatma rampasının imha edildiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Türki El-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan petrol rafinerisine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda kullanılan mühimmat veya olay sonucundaki can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen El-Maliki, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara kararlı bir askeri karşılık verileceğini vurguladı.

Hudeyde'de Husilere ait füze rampası imha edildi

Koalisyon güçlerinin Yemen'in Hudeyde kentinde Husi askeri unsurlarına yönelik saldırı düzenlediğini, Sözcü El-Maliki kısa bir süre sonra yaptığı başka bir açıklamada bildirdi. El-Maliki, saldırıda Hudeyde'deki bir füze fırlatma rampasının yok edildiğini kaydederek söz konusu rampanın Cizan petrol rafinerisine yönelik saldırıda kullanıldığının altını çizdi.