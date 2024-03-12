MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün PKK/PYD- YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: Hudut kartallarımız 46 kişiyi yakaladı, aralarında terör örgütü mensupları da var - Son Dakika
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kıraathanede gerçekleşen silahlı saldırı sonucu öldürülen işletmeciyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların husumetli olduğu kişilerle hareket ettiği ve sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştığı belirtildi. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları talep ediliyor.
İstanbul'da Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Savcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılarak Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması ve taraflarına gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, dava dosyasına bilirkişi atanarak bilirkişi raporu hazırlanacağı da belirtildi.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralamaktan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan Mesut Öztürkmen'in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Öztürkmen, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hayrabolu ilçesinde yapılan üst aramasında 2 şüpheli gözaltına alındı ve 135 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde ise ruhsatsız tabanca bulunan bir zanlı yakalandı. Malkara ilçesinde ise evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, Beylikdüzü'ndeki dükkanının hemen yanında bulunan tapulu arazisine el konulduğunu iddia etti. Duruma tepki gösteren Balcı, dükkanın çevresini pankartlarla donatarak yetkililerden yardım istedi.
Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 9.60 gram metamfetamin, 6.15 gram bonzai ve 2.30 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu suçlarından adli işlem yapıldı.
İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklandı. Yaralı Ahmet Çelik hastaneye kaldırılırken, zanlı Kemal Çelik evinde gözaltına alındı.
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