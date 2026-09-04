HukukBİS soruşturmasında 31 şüpheli gözaltına alındı, 16 avukat aranıyor
HukukBİS soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 29 hukuk bürosunda arama yapıldı ve aralarında avukatların da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 16 avukatın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Avukatlara yönelik "Panel" operasyonunda son durum: 04.09.2026 tarihinde HukukBİS soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 29 hukuk bürosunda arama işlemleri tamamlandı. Operasyon kapsamında 24 avukat ve 7 sivil personel olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 avukatın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Kaynak: İHA
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