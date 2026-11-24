İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahlardan geçen 3 petrol tankerinin patlayarak alev aldığı duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "yetkisiz rotalardan geçiş denemeleri yapılacak ve uyarıları göz ardı edilecek bir yer olmadığı" ifade edildi. Dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı sularında seyreden 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptıktan sonra patladığı ve alev aldığı belirtildi. Tankerlerden birinin boğazın güney kıyısında, diğer 2'sinin ise boğazın doğusunda yoğun hava koruması ve refakati altındayken patlayıp alev aldığı aktarıldı. ABD ordusunun hava refakatinin bu olayları önleyemediği kaydedildi.