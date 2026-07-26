Hürmüz Boğazı'nda Tanker Patladı

İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

İran ile ABD arasındaki gerilimin odak noktalarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı'nda yeni bir olay daha yaşandı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, İran yönetiminin daha önce gemilerin ilan edilen rotadan sapmaması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunduğu ifade edildi.

İranlı yetkililer ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.