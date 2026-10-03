Husiler, Suudi savaş uçaklarının Sana'ya 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika
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Husiler, Suudi savaş uçaklarının Sana'ya 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

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Husiler, Suudi savaş uçaklarının başkent Sana'ya 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti; saldırılarda can kaybı bilgisi paylaşılmadı. AFP Sana'da en az 5 patlama sesi duyulduğunu, Reuters ise Riyad'da Aramco tesisi yakınında yoğun duman görüldüğünü aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan güçlerinin başkent Sana'ya 26 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürerken, karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan güçlerinin başkent Sana'ya 26 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Husilerin yönettiği Al Masirah televizyonu, Suudi savaş uçaklarının başkenti hedef aldığını öne sürerken, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Al Masirah ayrıca, Husilerin kontrolündeki Saada vilayetinde iletişim ağının füze saldırılarıyla hedef alındığını aktardı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre ise Sana'nın farklı bölgelerinde en az 5 patlama sesi duyuldu. İki savaş uçağının kente füze fırlattığı iddia edildi.

Aramco yakınlarında yoğun duman

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Aramco'ya ait bir tesisin yakınlarında gökyüzüne yükselen yoğun duman görüldüğünü bildirdi. Suudi yetkililer tesiste yangın çıktığına ilişkin henüz açıklama yapmazken, Aramco da konuya ilişkin yorumda bulunmadı.

Kaynak: İHA
Suudi Arabistan3. SayfaGüvenlikPolitikaRiyadDünyaSon Dakika

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