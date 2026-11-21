Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ateşlediği 3 balistik füzenin önlenerek imha edildiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a 3 balistik füze fırlattığını ifade etti. El-Maliki, füzenin önlenerek imha edildiğini aktardı.

Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezi vurulmuştu

Husiler, perşembe günü Riyad'ın en yüksek gökdeleni ve Suudi devlet varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezine saldırmıştı. Suudi Arabistan Sivil Savunması, gökdelenin bazı katlarında ve yakındaki binalarda maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.