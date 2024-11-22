Husumet Tüfekle Büyüdü: 1 Kişi Yaralı - Son Dakika
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Husumet Tüfekle Büyüdü: 1 Kişi Yaralı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde husumetli tarafların kavgası sonucunda biri kuru sıkı tabancayla başından vurularak yaralandı. Olayın faili kısa sürede yakalandı.

22.11.2024 17:00  Güncelleme: 17:05
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Husumetlisin başına kurusıkı tabanca ile 6 el ateş etti: 1 yaralı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde yolda karşılaştığı husumetlisiyle çıkan tartışma sonrasında kuru sıkı silahla başından vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken olayın faili silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 12.20 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi 445. Sokak belediye mezbahası yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Ö.yolda yürürken daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan S.A.ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A. yanında bulunan kuru sıkı tabanca ile Ö.Ö.'nün başına 6 el ateş etti. Olay sonrası Ö.Ö. silahın kuru sıkı olması nedeniyle başından hafif şekilde yaralanırken S.A. olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ö.Ö. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında S.A.'yı olayda kullandığı silah ila birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken S.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Husumet Tüfekle Büyüdü: 1 Kişi Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husumet Tüfekle Büyüdü: 1 Kişi Yaralı - Son Dakika

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