Husumetli Tarafından Vurulan Şahıs, Kendi İmkânlarıyla Hastaneye Gitti - Son Dakika
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Husumetli Tarafından Vurulan Şahıs, Kendi İmkânlarıyla Hastaneye Gitti

Husumetli Tarafından Vurulan Şahıs, Kendi İmkânlarıyla Hastaneye Gitti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından topluklarından vurulan bir şahıs, yaralı halde kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklandı.

29.02.2024 02:29
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından topluklarından vurulan şahıs, yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklandı.

Olay, Zabıtan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen B.A. ile O.Ö., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.A., tabancayla ateş ederek O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurdu. B.A. kaçarak uzaklaşırken, yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastane polisin durumu karakol ekiplerine bildirmesi üzerine B.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabancayla yakalanan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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