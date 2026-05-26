Huzur Şırnak Uygulaması Başladı

26.05.2026 22:38
Şırnak'ta 1,800 polisle güvenlik artırıldı, 'Huzur Şırnak' uygulaması başlatıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Kurban Bayramı arifesinde kent genelinde başlatılan "Huzur Şırnak" uygulaması öncesi açıklamalarda bulundu. Kentin huzur ve güvenliği için bin 800 polisin gece gündüz sahada görev yaptığını belirten Sazak, "Bizim için bayram ve tatil ayrımı yok. Şırnak'ın huzuru için 24 saat görevimizin başındayız" dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak, 9 günlük bayram tatilinin 4'üncü gününde olduklarını belirterek, şu ana kadar huzur ve güvenliği bozacak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Trafikte akışın kontrollü ve güvenli şekilde sürdüğünü ifade eden Sazak, tüm ekiplerin kent genelinde teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

Valiliğin talimatları doğrultusunda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten Sazak, yaklaşık bin 800 polisin il merkezi ile birlikte 6 ilçede aktif olarak görev yaptığını söyledi. Bayram arifesinde vatandaşların huzur içerisinde bayrama girmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Sazak, saat 21.00 itibarıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı "Huzur Şırnak" uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

600 personelin katılımıyla gerçekleştirilecek uygulamanın amacının suç ve suçlularla mücadeleyi daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayan Sazak, "Şırnak'ın Beytüşşebap'ından İdil'ine kadar tüm sokaklarında ekiplerimiz görev başında olacak. Şırnak'ın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Emniyet teşkilatının bayram tatili boyunca tam kadro görev yapacağını belirten Sazak, "Biz Şırnak'ın emniyetiyiz" sloganını hatırlatarak, tüm Şırnaklı vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Şırnak, Son Dakika

