İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay: "Genel sekreterlik ve belediye başkanı dışında kimseden talimat almam"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 35. oturumunda savunma yapan tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Ben belediyenin organizasyon şemasında yer alan genel sekreterlik ve belediye başkanı dışında kimseden talimat almam. Onlar da bana bir talimat vermediler" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 35. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede İBB'de genel sekreter yardımcısı olarak fen işleri, etüt park bahçeler, yol bakım ve satın alma gibi önemli birimlerden sorumlu olduğu belirtilmişti. Alpay'ın bu birimlerde gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin evrakları önden Fatih Keleş'e götürerek hangi firmaların ihale alacağının belirlenmesinde etkin rol aldığı ve Genel Sekreterlik bünyesinde ihale alan firmaların rüşvet sistemini organize ederek firma sahiplerini Fatih Keleş'e yönlendirdiği iddianamede aktarılmıştı. Alpay'ın bir kısım firma sahibinden ise sistem adına doğrudan menfaat temin ettiği, suç örgütünün gerçekleştireceği eylemlerdeki talimatları suç örgütü yöneticisi Fatih Keleş'ten aldığı da iddianamede ifade edilmişti.

"Kimseden talimat almam"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunmasında, "28 yıllık kamu görevlisiyim. 7 tane genel sekreter yardımcılığı var. Ben 2022 yılı ortasından sonra 7 nolu genel sekreter yardımcılığı görevini yapmaktayım. Bu görevde ancak farklı alanlardan sorumlu 6 tane daha genel sekreter yardımcısıyla bu genel sekreter yardımcılığı bünyesine görev yönünden dağıtılmış 32 tane daire başkanlığı var. Her biri de birbirinden bağımsız. Genel sekreter yardımcılığı bünyesinde olan Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile ilgim yok. Fatih Keleş'in talimatlarıyla hareket ettiğim, İBB Meclisi kararıyla birtakım yönlendirmelerin yapıldığı, fiyatlara ve döküme müdahale edildiği iddiaları var. İBB'nin içinde ben yapmışım. Bir kere Çevre Koruma bana bağlı değil. Mali Hizmetler bana bağlı değil. Ben Genel Sekreter Yardımcısıyım. Fatih Keleş'i 15 yıldır tanırım. Ben belediyenin organizasyon şemasında yer alan genel sekreterlik ve belediye başkanı dışında kimseden talimat almam. Onlar da bana bir talimat vermediler" dedi.

Cumhuriyet savcısının "Daha önce Murat Gülibrahimoğlu ile özel uçak seyahati yaptınız mı?" sorusuna sanık Alpay, "Yurtiçi seyahat yaptım. Bir tane Trabzon'a gidiş var, bir de maç dönüşünde öyle bindiğimiz uçak var" cevabını verdi.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından duruşma yarına ertelendi. - İSTANBUL