İBB ihalelerine fesat soruşturmasında 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in yurt dışında olduğu, Onur Gülin'in ise ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtildi.

Söz konusu tespitler arasında, İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de bulunduğu öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve görevleri şöyle: İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı, Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen, İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki.

Öte yandan, şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firma sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği, Onur Gülin'in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yurt dışında bulunan Mahmut Berk Şahin'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.