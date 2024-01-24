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İBB'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda yürüyen merdiven çöktü - Son Dakika
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İBB'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda yürüyen merdiven çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Esenler Metro Üçyüzlü istasyonunda bulunan yürüyen merdivende çökme meydana geldi. Olay esnasında merdivende bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu.

İBB\'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda yürüyen merdiven çöktü
24.01.2024 - 22:36,
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İBB'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Esenler Metro Üçyüzlü istasyonunda bulunan yürüyen merdivende çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivende bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu.

Olay sabah saatlerinde İBB'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandığı esnada yürüyen merdivenler de oluşan arıza nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada merdiven üzerinde bulunan vatandaşlar büyük tehlike yaşadı. Olayı gören diğer vatandaşlar hemen merdivendeki vatandaşların yardımına koşarken olay metro güvenlik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni kapatırken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı.

"Vidalar fırlamaya başladı"

Olay sırasında merdivende bulunan ve büyük korku yaşayan Zeki Güler, "Vidalar fırlamaya başladı. Ben orta merdivendeyim. Kadınlar korktu. Gürültüyü duyunca bazı vatandaşlar geri kaçtı. Bir kişi merdivenler de kaldı. Sanırım şahıs uykusuzdu dalgındı ben şahsın yanına gidip kolundan tutarak kurtardım. Kurtardıktan sonra parçalanmaya başladı merdiven. Ben aşağıya koştum. Güvenlik görevlisinin gelmesini bekledim. Sonra güvenlik görevlisi geldi. Bir emniyet şeridi oluşturduk ucuz atlattık. Ben aşağıdaki şahsı tam kopan yerin ucundan kurtardım. Yaşlıyım ben dizimden sakatım burası sürekli bozuluyor. Ama ilk defa bu kadar büyük bir tehlike atlattık" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda yürüyen merdiven çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda yürüyen merdiven çöktü - Son Dakika
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