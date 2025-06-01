İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 34'e Yükseldi

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başlatılmış, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, Şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında, 7 şüphelinin ise firari konumda olduğu belirlendi.