 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı: 'Şahinler' adlı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı: 'Şahinler' adlı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda örgüt elebaşı İlkay Yılmaz dahil 15 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı: \'Şahinler\' adlı organize suç örgütü çökertildi
02.01.2024 - 09:01,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-27" operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, operasyona devam edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-27" operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda; Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Antalya, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Şahinler' adlı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika


08:52
Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45
Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40
'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03
Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35
Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29
Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26
İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Son Dakika
08:52 Survivor All Star 2024 Başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi
08:45 Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
08:40 "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı
08:03 Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor
07:35 Japonya'da 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
07:29 Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
07:26 İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen kamyona çarptı: 9 yaralı
06:25 Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 09:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Şahinler' adlı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement