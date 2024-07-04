İçişleri Bakanı Yerlikaya: SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, SİBERGÖZ-49 operasyonları kapsamında 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 7258 Sayılı Kanuna muhalefet, dolandırıcılık, hırsızlık ve çocuk istismarı gibi suçlara karışan 110 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerin hesaplarında toplamda 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

04.07.2024 08:00
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-49 operasyonlarında; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik 'SİBERGÖZ-49' operasyonları düzenlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: SİBERGÖZ-49 Operasyonunda 110 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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