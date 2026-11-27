Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde, 29 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 22'si yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.