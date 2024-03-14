İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçan 2 şahıs yakalandı

Başakşehir'de yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak olay yerinden kaçan 2 şahıs yakalandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelmiş iddiaya göre, seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurup elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.'yı kalp hizasından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde araçta bulunan A.Ö. ile M.Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve 'kasten yaralama' suçundan adli makamlara sevk edilen A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşı küçük M.Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçan 2 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak olay yerinden kaçan 2 şahıs yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelmiş iddiaya göre, seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurup elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.'yı kalp hizasından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan sürücü ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar çerçevesinde araçta bulunan A.Ö. ile M.Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşı küçük M.Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, İETT, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de trafik kazasında Tesla otomobil alev aldı
    19:47 Kayseri'de trafik kazasında Tesla otomobil alev aldı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla marka otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada
    19:16 Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada

    Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:08 Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 19:50:33. #1.12#
SON DAKİKA: İETT otobüs şoförünü bıçaklayarak kaçan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement