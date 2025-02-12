Iğdır\'da 10 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

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Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Son olarak, hakkında yakalama kararı bulunan ve "nitelikli suçlar" kapsamında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın izini sürdü. Jandarma dedektiflerinin titiz çalışmaları ve istihbari faaliyetler sonucunda şahsın saklandığı yer tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan zanlı, adli makamlara sevk edilerek tutuklanarak ve cezaevine gönderildi. - IĞDIR