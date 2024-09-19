Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçıları Yakalandı

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Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından merkezde yapılan akaryakıt kaçakçılığında iki şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, il merkezinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 7 bin litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarımı için kullanılan iki seyyar pompa ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Jandarma, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - IĞDIR