Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Iğdır İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.B., il merkezi genelinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı.Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - IĞDIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Iğdır'da Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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