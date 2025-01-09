Iğdır\'da Düğünde Drone Krizi: İtfaiyeden Yardım İstemek Zorunda Kaldı

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Iğdır'da bir düğünde uçurduğu dronu ağaçlara takılan kişi, uzun uğraşlar sonucu dronu kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a düğün çekimi yapmak için gelen bir kişi, dron ile çekim yaparken talihsiz bir olayla karşılaştı. Dronu uçururken kontrolünü kaybeden şahıs, cihazı ağaçlara taktı. Drona ulaşamayan kişi, durumu Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Yardım istenmesinden sonra olay yerine itfaiye ekipleri gitti. Dron sahibi itfaiye aracına kendisi çıkarak dronu kurtardı. Bu ilginç durum da telefon kamerası ile görüntülendi. - IĞDIR