Iğdır'da motosikletin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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Iğdır'da motosikletin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Özgür Mahallesi Şehit Vahap Akar Caddesi Av. Medet Serhat Parkı yakınlarında iddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü, 13 yaşlarındaki bir bisikletli çocuğa çarptı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - IĞDIR