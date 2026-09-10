Iğdır\'da nakliye firmasına operasyon, 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, uluslararası nakliye firması olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, kentte uluslararası nakliye firması olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili A.E.A. isimli şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.