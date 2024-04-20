Iğdır\'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 10 Koyun Telef Oldu

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Iğdır'da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef oldu.

Kaza, Iğdır - Doğubayazıt yolu Kazım Karabekir caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 10 koyun telef oldu.

Kısa süreli trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerin yolu temizlemesiyle açıldı. Kazada maddi hasar oluşan otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - IĞDIR