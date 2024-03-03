Iğdır\'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede ilerleyen 19 ACC 528 plakalı otomobil, önüne çıkan ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Metin A. (28) ve Muhtar A. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR
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Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Burdur'da Konak mahallesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana gelen kazada, M.H. idaresindeki otomobil yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. E.B. (14), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir genç, evinin 9. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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