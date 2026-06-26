Iğdır'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Kurtarıldı

Iğdır'da sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Çatak ilçesinden Iğdır'a kayısı hasadı için gelen ailenin 2,5 yaşındaki çoçuğu Y.K., merkeze bağlı Bayraktutan köyü yakınlarında sulama kanalına düştü. İddiaya göre akıntıya kapılan Karataş, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların fark ederek sudan çıkardığı küçük çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.K., Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Karataş, burada yapılan müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR