Iğdır\'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Iğdır'ın Karagüney köyünde tarım arazilerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır merkez Karagüney köyünde tarım arazilerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve köylü vatandaşların yoğun çabalarıyla alevler kontrol altına alındı. Uzun süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında köylülere ait yaklaşık 250 ot balyasının yandığı öğrenildi.

Köy muhtarı İshak Savaş, "Köyümüzde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yardımımıza Iğdır Belediyesinin itfaiyesi, Iğdır Üniversitesinin itfaiye aracı yetişti. Vatandaşlarımızın da yardımı ile yangın kontrol altına alındı. 250 yulaf balyası yandı" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR