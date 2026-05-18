Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
18.05.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı; 3 bin 100 TL ile esrar ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı. Operasyonda esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen U.T. ve E.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.T. ise tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:18:58. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.