Iğdır Hakveyis'te iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Iğdır Hakveyis'te iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü hafif yaralandı

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Iğdır Hakveyis\'te iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü hafif yaralandı
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Iğdır'ın Hakveyis Mahallesi'nde, Millet Bahçesi yakınlarında iki otomobilin karıştığı kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Araçlardan birinin diğerini sıkıştırması sonucu yaşandığı öne sürülen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı, kesin neden belirlenemedi.

Iğdır'da Hakveyis Mahallesi'nde, Millet Bahçesi yakınlarında iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sürücü hafif yaralandı.

Iğdır'ın Hakveyis Mahallesi'nde, Millet Bahçesi yakınlarında iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 AUV 976 ve 06 FUV 75 plakalı araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 sürücü hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç arasında meydana gelen kazanın, araçlardan birinin diğerini sıkıştırması sonucu yaşandığı öne sürüldü. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sürücüler kontrol ve tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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