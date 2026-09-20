İki cinayet dosyası daha Faili Meçhul Daire'nin çalışmalarıyla aydınlatıldı - Son Dakika
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İki cinayet dosyası daha Faili Meçhul Daire'nin çalışmalarıyla aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldığını açıkladı. Çalışmaların, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki dairenin koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı."

Kaynak: İHA
Akın Gürlek3. SayfaCinayetSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İki cinayet dosyası daha Faili Meçhul Daire'nin çalışmalarıyla aydınlatıldı - Son Dakika
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