İki Öğrenciden Örnek Davranış

3.Sayfa

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan iki öğrenci, kutu içerisinde buldukları altını okul idaresine teslim ettiler.

Kaan ve Sezgin isimli öğrencilerin okul dışında yolda yürürken buldukları bir kutu içinden küçük altın çıktı. Öğrenciler örnek bir davranışla altını okula getirerek okul idarecilerine teslim edince durum polise durumu bildirdiler. Daha sonra okula gelen polis ekiplerine altın teslim edildi. Bu örnek davranış karşısında okul idarecileri ve polis ekipleri öğrencileri tebrik ettiler. - BİLECİK