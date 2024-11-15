İlaçlama Faciasında 1 Yaşındaki Altay\'a Veda

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İlaçlama faciası sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak bebeğe acı veda: "Oğlumu öldürdüler"

İZMİR- İzmir'in Konak ilçesinde, bir binada tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama sonrası rahatsızlanan ve hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı bebek, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede dakikalarca minik tabuta sarılan anne Raziye ve baba Recep Kınalı gözyaşlarına boğulurken, acılı baba, "Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor" dedi.