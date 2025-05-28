İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı - Son Dakika
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İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı

İlave TV\'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
28.05.2025 19:36
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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla daha önce iki kez tutuklanan İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı. Kocabıyık 26 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

Daha önce iki kez "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla tutuklanan İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı.

İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla Mayıs ayında iki kez tutuklandı. Son olarak 26 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Savcılık Kocabıyık'ın tahliye edilmesine itiraz ederek tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, konuya ilişkin ""Tahliye kararına savcı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna karar vererek tahliye kararını kesinleştirdi. Bugün, savcı; tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Arif'in tutuklanmasını talep etti.

Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma yaparak karar vereceğini belirtti" açıklamasında bulundu.

YENİDEN TUTUKLANDI

Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

3-sayfa, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • mirzaaa:
    ulan adama ne zulüm ettiniz be!Yazıklar olsun !! 71 74 Yanıtla
  • ahmet demir:
    ne işi var bunlarun dışarda 44 milyona hakaret edşyor 44 milyonaa 64 64 Yanıtla
  • Halis demir:
    matik faresi tutuklanmış 63 50 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    tabi canim, bu disarda olursa birine zarar verebilir. cb'na hakaret (herhalde elestirdi) etmis bir kere. ama uyusturucu saticilari, hirsizlar, tecavuzculer, katiller disarda. ulan kendi karisini cocuklarini olduren herifler elini kolunu sallaya sallaya dolasiyor tssak mi geciyorsunuz be? 46 37 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ahmet demir secim yapalim bakalim kac kisisiniz. 44 milyonmus g'unden sallamak bedava tabi. ulan secmen sayisi 50 milyon y kafali 31 30 Yanıtla
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