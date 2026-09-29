İmamoğlu davasında iş insanı Baka, İBB müşavirine 380 milyon TL verdiğini anlattı - Son Dakika
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İmamoğlu davasında iş insanı Baka, İBB müşavirine 380 milyon TL verdiğini anlattı

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuksuz sanık iş insanı Remzi Baka, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü'ye 380 milyon TL verdiğini anlattı. Baka, paranın İBB üst yönetimi tarafından talep edildiğinin söylendiğini ifade etti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık iş adamı Remzi Baka, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü'ye o dönemki ihaleler için 380 milyon TL verdiğini anlattı. Baka, Bülbüllü'nün kendisine paranın İBB üst yönetimi tarafından talep edildiğinin söylendiğini ifade etti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 25'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Remzi Baka savunma yaptı.

Baka, iddianamede yer alan etkin pişmanlık ifadesinde 2021 yılı haziran ayında İBB Hukuk Müşaviri firari sanık İbrahim Bülbüllü'nün İBB üst yönetimin kararıyla büyük çaplı iş yapan firmalardan sisteme katkıda bulunup destek olmaları gerektiğini, ihalelerden yüzde 10 pay verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine işlerinin zora gireceğini düşünerek tekliflerini kabul ettiğini anlatmıştı.

Baka farklı zamanlarda toplamda 380 milyon lirayı İbrahim Bülbüllü' ye ödemek zorunda kaldığını belirtmiş ve ödeme miktarları ile ödeme tarihlerini dosyaya ibraz etmişti. Baka iddianamede yer alan ifadesinde "2021 yılı haziran ayında İbrahim Bülbüllü beni aradı. İBB olarak kreş yaptırdıklarını, bu kapsamda müteahhitlerden ricada bulunup destek istediklerini söyleyerek benden kreş için para vermemi talep etti. Kendisine ne kadara mal olduğunu sorduğumda bana yaklaşık 5 milyon TL civarında maliyeti olacağını söyledi. Teklifini kabul ettikten kısa bir süre sonra şu an hatırlamadığım numaradan biri aradı. Bülbüllü'nün kreş yapımı için kendisini yönlendirdiğini söyledi. Bunun üzerine şahsı ofisime davet ettim. Verdiği banka hesabına 1 milyon 500 bin TL havale ettim. Bunun dışında 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 400 bin TL bedelli olmak üzere 3 adet çek verdim" ifadelerini kullanmıştı.

5 milyon çek duruşmada soruldu

Duruşmada Savcı'nın "Savcılıkta birtakım beyanlarda bulunmuşsunuz. Bu Adem Soytekin'in şirketine verilen çek meselesi var, 5 milyon TL civarı. Bu ne ilişkisi" sorusunu sordu. Baka "Kreş yapımı için verdik" dedi. Savcının "Kreş yapımını sizden kim istedi?" sorusuna Baka "İbrahim Bülbüllü" yanıtını verdi. Savcı ardından "Peki bu çek, kreş neye karşılık yaptınız. Niye talep edildi sizden." diye sordu. Baka "O tarihlerde yardım maksatlı, biz de iş yapıyorduk Büyükşehir Belediyesinde. O dönem yardım maksatlı yaptık" yanıtını verdi.

"Üst yönetimden kasıt belediye başkanıdır"

Savcı ardından "İfadenizde demişsiniz 'talepleri kabul etmemem halinde firmanın bana zorluk çıkaracağını biliyorum' şeklinde beyanınız var, doğru mu" sorusunu sordu. Sanık Baka "Doğrudur" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "İbrahim Bülbüllü'den bahsetmişsiniz verilen bir para söz konusu, 380 milyon TL. Bu süreç nasıl gerçekleşti, neye karşılık verildi, hangi şartlarda alındı" şeklinde soru sordu. Baka "O tarihte yaptığımız işler için" cevabını verdi. Savcının "Hangi işler Hangi işler aldınız Büyükşehir'den" sorusuna Baka "Aldığımız ihaleler vardı, bunlarla ilgili" cevabını verdi. Savcı ardından "Bu talepler kim adına yapıldı İbrahim Bülbül tarafından" sorusunu sordu. Baka "Üst yönetim adına talep edilmişti" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "Üst yönetimden kasıt kim peki" sorusunu sordu. Baka "Üst yönetimden kasıt belediye başkanıdır, yöneticiler olabilir. Üst yönetim demişti" cevabını verdi.

Kaynak: İHA
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